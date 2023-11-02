Муж и жена — на два года сатана

Парламентарии намерены ужесточить требования к мигрантам, пытающимся легализоваться в РФ в супружеском или родительском статусе. В Госдуму в среду внесен законопроект, согласно которому разрешение на временное проживание (РВП) для мигрантов-супругов граждан РФ должно выдаваться лишь по прошествии двух лет с момента заключения такого брака. Также авторы поправок предлагают изымать РВП у тех, чьи родительские права или брак аннулировал суд. Нововведения призваны стать заградительной мерой для практики фиктивных браков и усыновлений, предусматривающих выдачу иностранцам видов на жительство в России. Актуальность проблемы подтверждают и эксперты, и депутаты, но с конкретным подходом к ее решению согласны не все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пакет поправок к законам «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» внесла 1 ноября в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по государственному строительству Андреем Клишасом. В частности, пункт закона о правовом положении иностранцев, согласно которому РВП сверх установленных правительством квот положено соискателю, состоящему в браке с гражданином РФ, предложено дополнить формулировкой «не менее двух лет». Статью об аннулировании РВП авторы проекта предлагают дополнить пунктами, согласно которым разрешение будет отозвано, если брак соискателя был «признан судом недействительным» либо если «решением суда данный иностранный гражданин лишен родительских прав в отношении ребенка, рожденного в таком браке, или отменено усыновление либо аннулирована запись акта об установлении отцовства».

Законопроект также предусматривает поправки в статьи о выдаче вида на жительство (ВНЖ) и его аннулировании. Пункт о внеочередной (без получения РВП) выдаче ВНЖ для родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей—граждан РФ парламентарии хотят дополнить условием о том, что такие дети должны быть рождены в действующем браке с россиянами. Вместе с тем ВНЖ предложено выдавать соискателю в случае, если тот является единственным родителем (усыновителем) ребенка—гражданина РФ. Лишать ВНЖ авторы предлагают по аналогичным с РВП основаниям: если брак признан судом недействительным, если иностранца лишили родительских прав или если отметка об усыновлении (установлении отцовства) была аннулирована.

В пояснительной записке к документу указано, что поправки направлены на «на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства» для получения иностранцами официального статуса в РФ. По данным авторов, нечистоплотные соискатели «зачастую» используют «институт брака без намерения создания семьи», тогда как брачная норма сама по себе — одно «из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ».

Согласно приведенным в пояснительной записке статистическим данным, в 2022 году конкретно по супружеским основаниям было выдано 33,2% (59,9 тыс.) РВП, а ВНЖ на правах родителей получили еще больше иностранцев — 167 тыс. При этом, по информации региональных органов МВД, участились случаи заявок на ВНЖ от пар, не состоявших в браке на момент рождения ребенка. «В указанных случаях, как правило, заявитель биологическим отцом ребенка—гражданина РФ не является, с родственниками матери ребенка незнаком, на территории РФ находится непродолжительное время, с матерью ребенка малознаком и отношения с ней не поддерживает, в воспитании ребенка не участвует»,— подчеркивают авторы поправок. «Учитывая изложенное, законопроектом предлагается установление минимального срока (два года) состояния в браке с гражданином РФ. …А также закрепление условий получения ВНЖ… иностранными гражданами, имеющими детей, состоящих в гражданстве в РФ»,— резюмируют парламентарии.

Первый зампред комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») признает актуальность проблемы фиктивных браков, но считает необходимым другой подход к национальной политике в целом: «У нас и так больше чем достаточно различного рода барьеров к получению гражданства, их просто нужно правильно выстраивать». Сейчас позиция законодателей, как правило, сводится к тому, чтобы «не пущать», сетует депутат: «Мне не нравится эта философия в целом. Я понимаю, что проблемы есть, но решать их исключительно такими методами — значит, создавать образ России как страны, которая всячески отпихивается от людей». Поэтому сам господин Затулин предлагает разработать «правильный критерий и называть соотечественниками тех, кто ими действительно является», закрепив этот термин в профильных документах.

Руководитель Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер полагает, что новый законопроект «определенно имеет смысл»: «Практика фиктивных браков реально существует, и есть люди, которые получают гражданство таким способом». Впрочем, процедура это хлопотная, расценки на нее достигают 500 тыс. руб., а мигранты, которые в нее вкладываются, «вполне рассчитывают на долгосрочную перспективу и не ждут быстрого результата», отмечает эксперт. «Процедура и так занимала примерно год — именно на гражданство. Поэтому, думаю, те, кто выбрал эту стратегию, учтут новый временной параметр и продолжат действовать»,— предполагает правозащитница. И добавляет, что лично ей законопроект «кажется несколько косметической мерой, для того чтобы поднять тему миграции и сказать, что работа на этом направлении ведется».

Григорий Лейба