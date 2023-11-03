Лидер «Хезболлы» допустил широкомасштабную войну с Израилем

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла в ходе телеобращения назвал реалистичной «возможность эскалации ливанского фронта в широкомасштабную битву». По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от действий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хасан Насралла (на экране)

Фото: Mohamed Azakir, Reuters Хасан Насралла (на экране)

Фото: Mohamed Azakir, Reuters

Как передает «Аль-Джазира», Хасан Насралла отметил, что «Хезболла» открыта к любым изменениям на ливанском фронте. По его словам, тем, кто хочет предотвратить масштабную войну на Ближнем Востоке, необходимо «немедленно остановить войну в секторе Газа».

Хасан Насралла отметил, что помимо достижения перемирия в Газе «Хезболла» считает необходимой целью победу палестинского движения «Хамас». При этом он отметил, что операция по нападению на Израиль 7 октября была полностью спланирована «Хамасом», союзники боевиков об этих планах не знали.

С 8 октября, отметил лидер «Хезболлы», движение находится в боях с Израилем на границе с Ливаном, тем самым оттягивая силы ЦАХАЛа от Газы. Согласно данным, которые привел Хасан Насралла, в результате погибли примерно 57 бойцов «Хезболлы». Властям Израиля, добавил он, пришлось эвакуировать 43 еврейских поселения на севере страны из-за атак с территории Ливана.

1 ноября New York Times со ссылкой на источники сообщала, что «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, если боевиков «Хамаса» уничтожат или они окажутся в отчаянном положении. По словам источников, «Хезболла» ограничивает мощность атак по территории Израиля, чтобы избежать эскалации.

Незадолго до этого The Washington Post писала, что правительство Ливана выступает против участия «Хезболлы» в войне между Израилем и «Хамасом». По информации источников, правительство ведет переговоры с лидерами «Хезболлы» по этому вопросу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».

Лусине Баласян