Минниханов призвал «контролировать ситуацию в миграционной среде»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 3 ноября, провел в Казанском кремле совместное заседание региональных Совета безопасности и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Он отметил, что «в отдельных российских регионах возникают довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих», «подобные факты есть и в нашей республике».

«В целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности важно контролировать ситуацию в миграционной среде», — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба главы региона.

Он сообщил, что сейчас в регионе работают 35,7 тыс. трудовых мигрантов – 1,7% от общего числа занятых. В частности, на КамАЗе трудятся 969 граждан Узбекистана.

В образовательных учреждениях республики всех уровней обучаются почти 26 тыс. иностранцев: 22 тыс. 658 человек-- в вузах, 287 – в профессиональных образовательных организациях, 2 тыс. 834 – в общеобразовательных организациях и 261 – в дошкольных образовательных учреждениях.

Всего, согласно переписи 2020 года, в Татарстане проживают представители 175 национальностей. В республике действует Ассамблея народов Татарстана с филиалами и представительствами в 33 городах и районах Татарстана, еще в 13 населенных пунктах открыты ресурсные центры ассамблеи. Также действуют 260 местных и региональных национально-культурных общественных организаций, 13 домов дружбы народов, 109 национально-культурных центров.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"