Производитель Camel, Winston и LD решил сохранить бизнес в РФ

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям японской Japan Tobacco International (JTI) Сергей Глушков рассказал журналистам, что компания решила оставить бизнес в России. По его словам, JTI не хочет «лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли», несмотря на «события двухлетней давности». JTI производит марки сигарет Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, «Русский стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Глушков отметил, что компания не планирует выводить на российский рынок устройства для нагревания табака нового поколения. «Также говорили, что оставляем за собой право принять любое решение и, естественно, соблюдаем все правила регулирования как на российском рынке, так и международные правила»,— добавил он (цитата по ТАСС).

JTI работает в России с момента основания японской компании в 1999, когда Japan Tobacco Inc. приобрела международный бизнес R. J. Reynolds. В августе Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло JTI в перечень международных «спонсоров войны». Тогда в НАПК отметили, что на долю компании приходится около 34,9% всего российского табачного рынка.

Полина Мотызлевская