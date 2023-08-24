Украина внесла компании Philip Morris и Japan Tobacco в список спонсоров войны

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о внесении двух табачных компаний — американской Philip Morris и японской Japan Tobacco — в перечень международных спонсоров войны. В качестве причины НАПК указало, что обе компании продолжают вести бизнес в России и обеспечивают значительные поступления в российский бюджет.

В России Philip Morris представлена фабрикой АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Ижора Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» примерно в 100 городах страны. «Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис" в России составила 30,1% в 2019 году. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого обеспечивается российская армия»,— говорится в сообщении НАПК.

По данным агентства, совокупный объем инвестиций Philip Morris в России превышает $2 млрд. НАПК обращает внимание, что, согласно финансовой отчетности российского подразделения компании, ее выручка в 2022 году выросла на 8% до 140,3 млрд руб. Чистая прибыль по итогам года составила 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. На основании этих данных НАПК пришло к выводу, что в прошлом году в российский бюджет поступило свыше $136 млн от налога на прибыль Philip Morris.

«В начале войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все попытки не имели успеха, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет»,— завили в НАПК.

Говоря о причинах внесения Japan Tobacco International (бренды Winston, LD, Camel, Sobranie) в перечень спонсоров войны, в НАПК отметили, что на долю компании приходится около 34,9% от всего российского табачного рынка. Прибыль компании от бизнеса в России в 2022 году составила около $2 млрд или 11% ее консолидированного дохода, подчеркнули в НАПК.

«Представители Japan Tobacco International заявляли, что группа приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Однако компания продолжает производить и распространять продукцию на российском рынке»,— отметили в НАПК.

По данным IBC Real Estate, более половины международных компаний, объявивших об уходе из России, продолжают снимать офисы в Москве. Среди них — и Philip Morris, а также Chanel, Inditex, Deutsche Bank.

О том, кто из международных игроков по-прежнему арендует офисы в столице, — в материале «Ъ FM» «Иностранные компании оставили за собой место».

Милена Костерева