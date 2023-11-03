Алексей Русских перенес на год внедрение новой кадастровой оценки

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что «пока кадастровая оценка не будет принята к налоговому учету в 2024 году» и «результаты кадастровой оценки, полученные в этом году, не будут применяться для формирования налогооблагаемой базы в 2024 году».

Такое заявление он сделал после коллективных обращений предпринимателей, а также их сообщений «на прямую линию губернатора», состоявшуюся 29 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», предприниматели региона обратились к губернатору с просьбой не допустить резкого повышения налогов из-за внедрения новой кадастровой оценки, а к прокурору области — с просьбой проверить законность и правильность кадастровой оценки. Как заявляли предприниматели, согласно новой кадастровой оценке «стоимость коммерческих объектов недвижимости выросла минимум в 2,5–4 раза, есть объекты, стоимость которых возросла в 100 раз».

Как отметил Алексей Русских, «мнение бизнес-сообщества послужило основой для детального изучения вопроса». К отклонениям оценки от реальных рыночных значений, по мнению губернатора привело «наличие недостоверных сведений об объектах недвижимости в базе данных Росреестра, несовершенство федеральной методики оценки.

Губернатор предложил предпринимателям и бюджетному учреждению кадастровой оценки в течение 2024 года выверить информацию по всем объектам, «тщательно отработать перечисленные проблемы, чтобы уже с 1 января 2025 года с пониманием войти в новый налоговый период».

Андрей Васильев, Ульяновск