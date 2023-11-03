Дмитрий Азаров пытается согласовать кандидатуру Михаила Асеева на пост министра строительства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пытается согласовать кандидатуру Михаила Асеева на должность регионального министра строительства. По данным источников «Ъ-Волга», кандидатура Михаила Асеева, который сейчас является врио главы областного минстроя, обсуждалась на встрече главы региона с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным в ходе рабочей командировки в Москву. Новость о рабочей встрече губернатора с министром РФ опубликована на сайте областного правительства, однако на сайте министерства строительства РФ информация о встрече Ирека Файзуллина с Дмитрием Азаровым отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До июня 2023 года Михаил Асеев возглавлял ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства». В августе стало известно, что чиновник фигурирует в уголовном деле. В частности, его несколько раз вызывали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства Управления капитального строительства. По версии следствия, чиновники УКС необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском районе Самары. Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие.

Одного из прошлых глав областного министерства строительства — Евгения Чудаева — Дмитрию Азарову так и не удалось согласовать на федеральном уровне. Сын владельца крупнейшей в регионе строительной компании «Древо» Николая Чудаева возглавил областной минстрой в декабре 2018 года. Несмотря на попытки Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, правительство РФ так и не одобрило кандидатуру Евгения Чудаева. Причиной отказа стало множество претензий к работе регионального министерства.

В апреле 2021 года Евгений Чудаев покинул должность министра строительства Самарской области. Врио главы минстроя стал Сергей Пичушкин, однако спустя два месяца он покинул должность по собственному желанию. Новым министром стал Николай Плаксин, бывший глава АО «Волгатрансстрой-метро», однако он успел проработать в минстрое всего семь месяцев. В апреле этого года чиновника задержали и отправили в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, глава самарского минстроя курировал незаконную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в регионе.

Евгений Чернов