Обвиняемый в хранении наркотиков экс-депутат Татарстана Хасанов признал вину

Обвиняемый в незаконном хранении наркотиков бывший депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов признал вину. Он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Судья Московского райсуда Казани Алсу Гумирова это ходатайство удовлетворила. Об этом сообщил «Ъ-Казань» из зала суда.

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В ходе судебного заседания адвокат господина Хасанова попросил назначить ему судебный штраф либо освободить от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Гособвинение запросило для него один год и три месяца условно.

Напомним, в сентябре сотрудники полиции остановили господина Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. По данным следствия, при себе у него был «полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства», который он «выбросил на дорогу».

Против депутата возбудили дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Рустема Хасанова 19 октября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"