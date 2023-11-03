Лестничный спуск смонтировали в Ижевске в Березовой роще

В столице Удмуртии завершаются работы по благоустройству парка «Березовая роща» в рамках этапа 2023 года. Здесь выполнили облицовку лестничного схода к реке Карлутка, а вдоль ступеней в ближайшее время смонтируют перила, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Строители обустроили на объекте центральную аллею, сделали бетонный фундамент родника, а для отвода воды обустроили водоотводной лоток и подняли уровень тротуара. В настоящее время здесь строится площадка для выгула собак площадью 600 кв. м, а также идет подготовка к монтажу освещения, навеса над конструкцией родника и МАФов.

Планируется, что подрядчик завершит запланированные на этот год работы в течение месяца. Затем, в 2024, строители вернутся к благоустройству.