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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге предложили привлекать силовиков к борьбе со снежными фаллосами

Власти Екатеринбурга заявили, что к борьбе со снежными фаллосами, которые начали появляться на улицах города, нужно привлекать силовиков. Об этом изданию It`s my city заявил вице-мэр Алексей Бубнов. По его мнению, подобные скульптуры являются провокацией, с которой нужно бороться как правоохранительным органам, так и общественности.

Фото: Telegram-канал Shot

Фото: Telegram-канал Shot

Глава города Алексей Орлов заявил порталу 66.ru, что подобные фигуры являются безобразием. Их будут убирать коммунальные службы.

В местных СМИ и социальных сетях метровые фигуры в форме мужских гениталий начали называть «членовиками». Первая подобная скульптура появилась в конце октября в центре города около здания Уральского федерального университета. Ее снесли коммунальные службы. Позже похожие работы начали появляться в различных местах Екатеринбурга.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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