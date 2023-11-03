AFP: Израиль начал отправлять палестинских рабочих обратно в сектор Газа

Власти Израиля начали отправлять обратно в сектор Газа находящихся в стране палестинских рабочих, сообщает AFP. По данным агентства, в анклав уже отправили «тысячи человек».

Отмечается, что до начала войны между Израилем и палестинским радикальным движением «Хамас» около 18,5 тыс. жителей Газы имели израильские разрешения на работу, часть из них находилась на израильской территории в момент начала боевых действий. Сегодня, 3 ноября, начался процесс их возвращения в Газу.

Как пишет AFP, рабочие массово прибывают через контрольно-пропускной пункт «Карем-Абу-Салем» между Израилем и южной частью сектора Газа, который обычно используется только для перевозки товаров.

Накануне, 2 ноября, правительство Израиля запретило палестинским рабочим из сектора Газа находиться в стране. Чиновники отметили, что рабочие из анклава являются угрозой для национальной безопасности Израиля. Кроме того, Тель-Авив сейчас не может гарантировать безопасное пребывание палестинцев в стране.

До войны палестинские рабочие из Газы ежедневно проходили в Израиль через контрольно-пропускной пункт «Эрез». 7 октября, в том числе и с атаки на «Эрез», началось нападение «Хамаса» на территорию Израиля.

О войне Израиля и «Хамаса» — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов