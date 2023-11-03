«Белдорстрой» отремонтирует дороги в Старом Осколе за 275 млн рублей

Контракт на ремонт автодорог в микрорайоне «Пролески» Старооскольского городского округа Белгородской области получило местное ООО «Белдорстрой». Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 275,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Работы профинансируют из бюджета региона и муниципалитета. Их необходимо выполнить с 1 апреля по 30 августа 2024 года.

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что в 2024 году на ремонт дорог в регионе планируется выделить 14 млрд руб. Большая часть средств — 10,2 млрд руб. — может быть направлена из регионального бюджета, еще 2,3 млрд руб. — из муниципальных дорожных фондов, 1,5 млрд руб. — из федеральной казны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белдорстрой» было зарегистрировано в 2004 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 51% компании принадлежит ее генеральному директору Николаю Степашову, еще 49% — Владимиру (Николаевичу) Степашову. Николай Степашов также владеет ООО «СЗ "Стройэкспорт"» (строительство жилых и нежилых зданий), которому принадлежит ООО «Дорэкспорт» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей), а также он контролирует ООО «Строитель» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей) и ООО «Белдорпроект» (инженерно-техническое проектирование и строительный контроль). Все компании зарегистрированы в Белгородской области. Выручка «Белдорстроя» в 2022 году составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 53 млн руб., в 2021-м — 3,9 млрд руб. и 3,9 млн руб. соответственно. С 2009 года общество получило 1 055 госконтрактов на общую сумму 62,8 млрд руб. Самыми крупными заказчиками за последние пять лет выступают управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (9,2 млрд руб.), управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства (8,6 млрд руб.) и управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства (6,5 млрд руб.).

О том, как «Белдорстрой» получил крупный контракт на благоустройство набережных в Белгороде, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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