На ремонт белгородских дорог в 2024 году планируется выделить 14 млрд рублей

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил в ходе совещания в облправительстве, что на ремонт дорог региона в 2024 году планируется выделить 14 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большая часть средств — 10,2 млрд руб. — может быть направлена из регионального бюджета, еще 2,3 млрд руб. — из муниципальных дорожных фондов, 1,5 млрд руб. — из федеральной казны.

Всего планируется отремонтировать и построить 244 км дорог и 33 км тротуаров. Кроме того, в программу заложены ремонт 12 мостов и строительство 33 км сетей наружного освещения.

Ранее стало известно о выделении 1 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт двух участков федеральной трассы в Белгородской области. Стартовали два конкурса по выбору подрядчиков, однако они были приостановлены из-за жалоб столичной компании.

Алина Морозова

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