Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания единого алфавита для всех тюркских стран. По его словам, это должно усилить гуманитарные связи между государствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Язык очень важен для нашего единства, как и общий алфавит. Поддержка президентов также очень важна. Наш совет высшего образования дал свои рекомендации секретариату организации. Надеемся, что это будет высоко оценено»,— заявил господин Эрдоган, выступая на саммите Организации тюркских государств в Астане (цитата по Ulysmedia). Он призвал начать работы по созданию единого алфавита уже в 2024 году.

По словам турецкого президента, все тюркские страны должны «держаться вместе», чтобы эффективно противостоять стоящим перед ними вызовами.

В прошлом году господин Эрдоган уже выступал с идеей создания единого тюркского алфавита, но тогда добиться поддержки своего предложения ему не удалось.

Александр Кислов