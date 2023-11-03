Посол РФ: власти ЦАР не сотрудничают с ЧВК из России

Российский посол в Центрально-Африканской Республике Александр Бикантов сообщил, что власти ЦАР сейчас не сотрудничают с частными военными компаниями из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Власти ЦАР не сотрудничают с российскими частными военными формированиями»,— заявил Александр Бикантов в интервью агентству ТАСС. По его словам, российское посольство также не знает, планируют ли власти ЦАР сотрудничать с ЧВК из других стран.

16 сентября президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался говорить о сотрудничестве с российскими военными. При это он отметил, что ЦАР взаимодействует с российскими властями в рамках соглашения между государствами об обороне и обучении.

В июне после мятежа ЧВК «Вагнер» министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что руководства стран Африки, в том числе ЦАР, заключали контракты напрямую с ЧВК «Вагнер». Он также напомнил, что в ЦАР давно работают инструкторы по линии Минобороны.

О работе ЧВК на континенте после мятежа «Вагнера» — в материале «А-а, в Африке "Вагнер" вот такой ширины».

Анастасия Ларина