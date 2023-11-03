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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве заочно приговорил Петра Верзилова к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) к 8,5 года колонии по уголовному делу о распространении ложной информации о вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает ТАСС.

Также, согласно приговору суда, Петру Верзилову на протяжении четырех лет запрещено администрировать интернет-сайты. Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Петра Верзилова к девяти годам колонии. Сейчас Верзилов проживает за границей и часто бывает на Украине.

О том, что Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела по статье о военных фейках, стало известно в ноябре 2022 года. В январе 2023-го он рассказал, что ему предъявили обвинение из-за двух твитов и двух постов в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), в которых Петр Верзилов рассказал о событиях в Буче.

В СКР посчитали, что Петр Верзилов «создал реальную угрозу для формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции», а его посты могут «повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности» и тем самым «причинить вред интересам» России.

В марте 2022 года Петр Верзилов был заочно арестован. По версии следователей, он скрывается на территории Ватикана и Италии. Также в отношении Верзилова расследуется еще одно уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве (у него есть канадский паспорт).

Александр Кислов

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