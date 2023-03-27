Петр Верзилов заочно арестован по делу о распространении фейков про армию

Басманный суд Москвы арестовал издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) , обвиняемого в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он сообщил об этом в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела по статье о военных фейках, стало известно в ноябре 2022 года. В январе 2023 года он рассказал, что ему предъявили обвинение из-за двух твитов и двух постов в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), в которых Петр Верзилов рассказал о событиях в Буче.

В СКР посчитали, что Петр Верзилов «создал реальную угрозу для формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции», а его посты могут «повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности» и тем самым «причинить вред интересам» России.

Помимо этого, Петра Верзилова обвиняют по статье 330.2 УК — неуведомление о втором гражданстве (у него есть канадский паспорт). В декабре 2022 года СКР потребовал заочно арестовать его по этому делу. Однако 9 января Басманный суд отказал, поскольку ст. 330.2 не подразумевает заключения под стражу. В тот же день Птер Верзилов был объявлен в международный розыск. По версии следователей, он скрывается на территории Ватикана и Италии.

Лусине Баласян