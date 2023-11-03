В одной из школ Приморья детей принуждали заниматься физкультурой в противогазах

В октябре текущего года преподаватель физической культуры средней школы №4 пос. Лучегорск (Пожарский муниципальный округ) заставила учеников 6-го класса во время урока «выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах». В этом прокуратура усмотрела «недопустимые и опасные для детей методы воспитания».

В отношении преподавателя, которая на момент проведения урока выполняла обязанности директора школы, прокуратура Пожарского района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Надзорное ведомство также вынесло представление об устранении нарушения законодательства и поставило под контроль соблюдение прав учащихся.

Алексей Чернышев, Владивосток