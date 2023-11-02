На осужденную за военные фейки журналистку Марию Пономаренко завели новое дело

На журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную за фейки о российской армии, завели новое уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК (нанесение неопасного для здоровья вреда сотруднику места лишения свободы). Об этом RusNews сообщила подруга госпожи Пономаренко со ссылкой на письмо осужденной.

Журналистка пишет, что потерпевшими признаны сотрудники мужского пола и что ни на кого из них она не нападала. Она также утверждает, что с момента ее перевода из колонии Красноярска в ИК-6 в селе Шипуново Алтайского края почти никому не приходят от нее письма, хотя она их писала, передает издание.

«По сути мне повезло, за 321-ю вряд ли добавят больше года-двух, да и не имеет значения срок, освободимся с другими узниками совести одновременно и достаточно скоро»,— говорится в письме госпожи Пономаренко.

15 февраля Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной для судебного разбирательства стал пост журналистки в Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta) об обстреле драматического театра в Мариуполе.

Мария Пономаренко рассказывала, что у нее диагностировано истерическое расстройство личности. Около двух месяцев она находилась в камере СИЗО с заклеенными окнами, что она посчитала «пыточными условиями» в связи с клаустрофобией. В сентябре 2022 года она вскрыла себе вены из-за ухудшения состояния. 24 марта она заявила, что в СИЗО-2 Бийска ее избили врачи психиатрической бригады.

Эрдни Кагалтынов