Нотариат вписывают в легализацию

Планируется законодательно возложить на нотариусов обязанность бороться с легализацией преступных средств. Это стало следствием появления на рынке схемы отмывания с их участием, по которой только в этом году банки заблокировали операции на сумму более 2,6 млрд руб. Однако участники финансового рынка уверены, что банки и без нового закона научились эффективно бороться с этой схемой. Юристы считают, что под видом борьбы с ней государство хочет переложить свои функции на нотариусов и адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

В четверг, 2 ноября, финансовый комитет Госдумы рекомендовал включить в программу работы на декабрь законопроект с поправками к закону об отмывании в части совершенствования механизмов участия нотариусов в борьбе с легализацией преступных доходов. Как говорится в пояснительной записке, получили распространение «схемы совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем». Объем таких сомнительных сделок только в 2022 году превысил 3 млрд руб. Вместе с тем с момента наделения в январе 2023 года банков правом отказать в совершении таких операций при наличии подозрений в их связи с легализацией было «пресечено совершение незаконных финансовых операций» на 2,6 млрд руб.

Чтобы пресечь возможность использования этой схемы отмывания средств, авторы законопроекта предлагают законодательно закрепить требование об исполнении нотариусами противолегализационных мер. К ним планируется отнести действия, которые связаны с совершением финансовых операций и список которых будет отдельно закреплен на законодательном уровне. Кроме того, нотариусам будет дано право отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях отмывания средств. Также нотариусы будут обязаны предоставлять в уполномоченный госорган информацию о случаях отказа в совершении нотариального действия.

Участники рынка отмечают, что проблемы с описанной схемой после наделения банков правом блокировать подобные операции практически решены. В Сбербанке заявили, что такие схемы успешно выявляются и пресекаются. «Такие схемы есть, но они практически не распространены, так как подавляющее большинство нотариусов дорожит своей репутацией»,— отметили там. Заместитель руководителя «Национального совета финансового рынка» Александр Наумов отмечает, что, по данным Банка России, сервис «Знай своего клиента» («Платформа ЗСК») существенно снизил вероятность использования схем с исполнительными документами нотариусов. «Если в банк поступает исполнительный документ от нотариуса на клиента с высоким уровнем риска в "Платформе ЗСК", то банк его не выполняет»,— пояснил он. Если клиент с низким или средним риском, то банк его распоряжение исполняет, так что полностью «Платформа ЗСК» схему не закрывает. «Но таких операций немного, и клиенту сразу изменят риск с низкого на высокий»,— поясняет Александр Наумов.

Как отмечает основатель юрфирмы «Линников и партнеры» Александр Линников, схема с нотариальными исполнительными надписями более простая, чем с использованием судебных решений и исполнительных листов. «В последнем случае процесс длится долго, поскольку для придания операции видимости реальности и правомерности необходимо пройти все инстанции, получить вступивший в законную силу судебный акт и исполнительный лист, и только после этого обращаться в банк. В случае с исполнительной надписью достаточно зафиксировать такой способ разрешения спора в договоре»,— пояснил он. При этом, по его словам, основной расчет делается на скорость исполнения и на то, что банк не станет глубоко погружаться в суть вопроса и проведет платеж автоматически. По его словам, государство пытается возложить на нотариусов и адвокатов несвойственные им функции правоохранительных органов и служб комплаенса банков. «Нотариусы и адвокаты должны в первую очередь оберегать доверие своих клиентов, а не становиться очередным каналом передачи данных в Росфинмониторинг или иные уполномоченные органы»,— уверен господин Линников. Такой подход, по его мнению, грозит полной дискредитацией института адвокатской тайны и окончательной утратой доверия к объективности и независимости нотариата.

Максим Буйлов