Вероятного организатора избиений прохожих в Петербурге задержали в Азербайджане

Администратор Telegram-канала «Жизнь бродяги» несовершеннолетний Турал Мамедов был задержан в Азербайджане по запросу Российской Федерации. Об этом сообщил «Ъ» председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев. В канале выкладывали видео избиений прохожих.

«Его арестовали. Он находится в полиции»,— подтвердил глава общественной организации.

В конце октября молодой человек был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Господин Мамишев пояснил, что на данный момент правоохранительные органы двух стран согласовывают процессуальные моменты, касающиеся выдачи подозреваемого. «Есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен»,— сказал он в разговоре «Ъ».

Всего по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) на сегодняшний день в России задержаны еще 12 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана. Некоторые из них имеют российские паспорта.

По информации главного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, с конца октября в городе проводятся обыски по местам возможного нахождения соучастников «азербайджанской мафии». В ходе мероприятий были проверены спортивный клуб, один из заводов, расположенные на территории Ленинградской области, а также несколько ресторанов, где выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и действующего законодательства в сфере миграции.

Фигуранты попали в поле зрения правоохранительных органов в середине октября, после того как ролики с драками в Санкт-Петербурге увидел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По версии СКР, молодые люди, «действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападали на местных жителей».

Юноши записывали потасовки на телефон, после чего выкладывали их в соцсети и, в частности, в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Жертвами, как правило, становились такие же подростки или нетрезвые прохожие. Под некоторым роликами стояла подпись «азербайджанская мафия».

Подробности читайте в материале «Ъ» «Азербайджанская свадьба попала под горячую руку».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург