Азербайджанская свадьба попала под горячую руку

На днях по сети разошлись кадры визита силовиков в ресторан «Куракина дача» в Санкт-Петербурге, где проходила большая азербайджанская свадьба. Под предлогом проверки соблюдения миграционного законодательства правоохранители устроили масштабную проверку документов у всех присутствующих. Любые попытки возразить пресекались в грубой форме. По итогу облавы несколько человек, включая работника заведения, были доставлены в отделы полиции. Сами же свидетели утверждают, что главной целью рейда был поиск беглого на тот момент блогера Турала Мамедова, который вместе с ранее задержанными сообщниками проходит по громкому делу о нападении на жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Видеозаписи, на которых запечатлены действия спецподразделений внутренних дел, которые 30 октября внезапно заявились на торжество по случаю бракосочетания, опубликовали в соцсетях очевидцы. На одном из роликов автор вопрошает: «На каком основании? Почему такое неуважение к национальному меньшинству?» В разговоре с «Ъ-СПб» сотрудники «Куракиной дачи» подтвердили, что силовики вели себя достаточно жестко с гостями. «По камерам видно, как там ударили несколько раз человека и просто положили на пол, на втором этаже пожилого человека ударили и еще двоих на лестнице. Они зашли и сказали остановить свадьбу, выключить музыку, начали подходить ко всем столам и проверять документы. Мат через мат. Никакого удостоверения не показали»,— сказали в заведении.

Родители молодых рассказали СМИ, что они граждане России, прожили в Петербурге 30 лет и никогда не нарушали закон. Мать жениха Елена Багирова призналась, что они до сих пор пребывают в шоке: «Мой сын и невестка вышли из ресторана в слезах». В администрации «Куракиной дачи» сообщили «Ъ-СПб», что на торжестве присутствовало около 500 гостей, большинство из которых азербайджанцы с российскими паспортами. По словам сотрудников ресторана, полицейские заявили, что ищут «какого-то Турала Мамедова», но «там только процентов десять, наверное, не были гражданами РФ. А они обосновали это тем, что все из-за этой группы малолеток — “азербайджанской мафии”».

В ходе рейда по подозрению в нарушении миграционного законодательства были задержаны пять человек, включая работника кухни ресторана. По предварительной информации, их ждет депортация. Также среди объектов, которых в эти дни коснулся оперативный интерес, были принадлежащие азербайджанцам петербургские рестораны «Бакинский двор» и «Невская жемчужина». По информации главного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, с конца октября в городе проводятся обыски по местам возможного нахождения соучастников «азербайджанской мафии». «В ходе обысков проверены спортивный клуб, один из заводов, расположенные на территории Ленинградской области, а также проверен ряд ресторанов, где выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и действующего законодательства в сфере миграции»,— сообщили в главке.

Ранее в прессе появилась информация, что азербайджанская диаспора в Петербурге собирается написать жалобу в прокуратуру на действия силовиков, однако глава общественной организации Вагиф Мамишев в разговоре с «Ъ-СПб» опроверг это. Он высказал мнение, что недавние действия силовиков не являются результатом указания сверху со стороны руководства СКР и МВД России, а лишь «самодеятельностью» отдельных командиров подразделений. Господин Мамишев призвал не допустить разжигания межнациональной розни в России. «Мы призываем к соблюдению закона и уважению к человеческой жизни, а также к солидарности и терпимости между различными культурами и нациями. Такие действия противоречат всем ценностям, они возбуждают ненависть и разрушают основы межнационального согласия»,— сказал он.

20 октября предполагаемый организатор банды подростков, которая избивала прохожих в Петербурге, Турал Мамедов был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня стало известно, что молодой человек был задержан правоохранительными органами в Азербайджане и дожидается выдачи в Россию. Всего по делу о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды арестовано более десяти человек, среди которых есть уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана.

Андрей Кучеров