В ГОСТ внесли запрет на произвольные объемы фасовки социально значимых продуктов

В российский ГОСТ внесли корректировки, запрещающие производителям использовать произвольные объемы фасовки социально значимых продуктов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Согласно сообщению ведомства, такие изменения внесены из-за распространенной манипуляции среди производителей, когда объем и вес продуктов снижаются, а цена на них увеличивается.

Согласно новым требованиям, такие продукты, как сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай, а также некоторые другие продовольственные товары первой необходимости должны иметь на своей упаковке фиксированные значения. «Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров»,— уточнили в ведомстве.

В августе Генпрокуратора предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за манипуляции с ценами. Тогда ведомство предложило Минпромторгу принять соответствующие меры по урегулированию ситуации и ввести единые требования к фасовке продуктов.