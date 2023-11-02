Reuters: РФ хочет закрыть демпферные траты за счет повышения НДПИ на газоконденсат

Правительство РФ намерено возместить затраты на возвращение демпферных выплат нефтепереработчикам с помощью снижения субсидий в рамках обратного акциза на нефтяное сырье (АНС), а также с помощью повышения налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, такой пакет поправок в Налоговый кодекс планируется внести на рассмотрение в Госдуму до 10 ноября. По словам источника, принять законопроект «должны быстро», до 15 ноября, чтобы «готово уже все было к утверждению бюджета на 2024 год».

Reuters отмечает, что в законопроект будут внесены следующие нововведения:

повышение с 1 октября коэффициента Квр с 0,5 до 1;

снижение субсидий нефтепереработчикам в виде обратного акциза на АНС;

повышение НДПИ для газового конденсата;

продление до 1 января 2027 года периода применения величины Вспр в формуле демпфера для дизтоплива (в настоящее время период продлен до 1 января 2024 года);

продление сроков в соглашении о модернизации НПЗ с целью позволить предприятиям не лишиться с 1 января следующего года свидетельства о регистрации.

Базовая ставка НДПИ устанавливается в размере 42 руб. за 1 т добытого газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья.

Сегодня, 2 ноября, «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источники, что Минфин предложил добавить в формулу расчета обратного акциза на нефть норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок, чтобы привязать обратный акциз на нефть к объему поставок светлых нефтепродуктов. По данным агентства, норматив приведет к уменьшению суммы обратного акциза к получению, если НПЗ не выполняет норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Кроме того, документ предполагает, что что с 1 октября демпфер будет выплачиваться в прежнем объеме.

Вчера, 1 ноября, Reuters сообщало, что в случае одобрения Госдумой законопроекта о возврате демпферных выплат нефтепереработчикам бюджет РФ потратит в январе 2024 года около 0,4 трлн руб. Кроме того, бюджет потеряет еще 0,35 трлн руб. из-за сниженных налогов на добычу нефти. По данным «Ъ», среди мер, рассматриваемых правительством для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты,— повышение коэффициента Квр с 0,5 до 0,8–1. По словам одного из собеседников «Ъ», новый демпфер планируется запустить с ноября.

Подробнее о намерениях правительства по повышению демпфера — в публикации «Ъ» «Топливо осваивает механизмы защиты».