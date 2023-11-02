Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: РФ хочет закрыть демпферные траты за счет повышения НДПИ на газоконденсат

Правительство РФ намерено возместить затраты на возвращение демпферных выплат нефтепереработчикам с помощью снижения субсидий в рамках обратного акциза на нефтяное сырье (АНС), а также с помощью повышения налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, такой пакет поправок в Налоговый кодекс планируется внести на рассмотрение в Госдуму до 10 ноября. По словам источника, принять законопроект «должны быстро», до 15 ноября, чтобы «готово уже все было к утверждению бюджета на 2024 год».

Reuters отмечает, что в законопроект будут внесены следующие нововведения:

  • повышение с 1 октября коэффициента Квр с 0,5 до 1;
  • снижение субсидий нефтепереработчикам в виде обратного акциза на АНС;
  • повышение НДПИ для газового конденсата;
  • продление до 1 января 2027 года периода применения величины Вспр в формуле демпфера для дизтоплива (в настоящее время период продлен до 1 января 2024 года);
  • продление сроков в соглашении о модернизации НПЗ с целью позволить предприятиям не лишиться с 1 января следующего года свидетельства о регистрации.

Базовая ставка НДПИ устанавливается в размере 42 руб. за 1 т добытого газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья.

Сегодня, 2 ноября, «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источники, что Минфин предложил добавить в формулу расчета обратного акциза на нефть норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок, чтобы привязать обратный акциз на нефть к объему поставок светлых нефтепродуктов. По данным агентства, норматив приведет к уменьшению суммы обратного акциза к получению, если НПЗ не выполняет норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Кроме того, документ предполагает, что что с 1 октября демпфер будет выплачиваться в прежнем объеме.

Вчера, 1 ноября, Reuters сообщало, что в случае одобрения Госдумой законопроекта о возврате демпферных выплат нефтепереработчикам бюджет РФ потратит в январе 2024 года около 0,4 трлн руб. Кроме того, бюджет потеряет еще 0,35 трлн руб. из-за сниженных налогов на добычу нефти. По данным «Ъ», среди мер, рассматриваемых правительством для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты,— повышение коэффициента Квр с 0,5 до 0,8–1. По словам одного из собеседников «Ъ», новый демпфер планируется запустить с ноября.

Подробнее о намерениях правительства по повышению демпфера — в публикации «Ъ» «Топливо осваивает механизмы защиты».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...