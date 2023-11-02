Спецсвязь подала законодательный сигнал



Нижегородские рекламные агентства и Федеральная служба охраны попробуют на государственном уровне решить вопрос с введением единого технического регламента для электронных рекламных носителей. Поводом стали готовящиеся в Нижнем Новгороде поправки об ответственности за помехи правительственной спецсвязи. Участники рекламного рынка полагают, что предложенные ФСО изменения дублируют федеральные требования безопасности для экранов, грозят отзывом разрешений на размещение носителей и не дают времени на устранение нарушений, а госстандарты могут измениться в любой момент. В ФСО отметили, что пока служба навстречу операторам медиарекламы, а не изымает экраны с привлечением Роскомнадзора.

Рекламный совет при Торгово-промышленной палате Нижегородской области обсудил с представителями ФСО поправки в муниципальные правила установки и эксплуатации рекламных конструкций Нижнего Новгорода. Как писал «Ъ-Приволжье», поправки предложило управление спецсвязи и информации ФСО в Приволжском федеральном округе. По его инициативе мэрия решила обязать владельцев мультимедийных билбордов и экранов использовать только те устройства, которые соответствуют ГОСТ Минцифры 2021 года. В Нижнем Новгороде сейчас более 300 цифровых рекламных носителей, и этот сегмент растет.

Поводом для инициативы ФСО послужили замеры электронного шума рекламных конструкций, показавшие превышение допустимых значений в диапазонах правительственных частот. Ранее помехи создавали электронные вывески Adidas и Decathlon, пока бренды работали в России, поэтму спецслужбе приходилось договариваться с ними об устранении индустриального шума и замене оборудования, рассказал начальник подразделения спецсвязи Артем Цепов. Не выдавая «всех секретов Родины», он сообщил, что всего три измерительных поста приходится на линии спецсвязи в Нижнем Новгороде, которые протянуты на 30 км вдоль Волги и на 20 км вдоль Оки. Однако даже малое количество измерительной аппаратуры фиксирует значительные помехи от рекламных экранов, расположенных вблизи этих постов, а новые приборы ФСО фиксируют их и в других местах. Контролировать работу рекламных медиаповерхностей предложено с помощью радиочастотного центра Роскомнадзора. Этот орган будет и штрафовать нарушителей, создающих помехи работе спецсвязи

Пока спецсвязь ФСО идет навстречу рекламщикам, совместно выискивая источники помех, добавил Артем Цепов. Тем не менее, некоторые компании не отвечают взаимностью. «Априори вы никому не мешаете: тех, кто нам мешает, мы сами найдем», – пообещал он. По словам Артема Цепова, поправки потребовались скорее для того, чтобы проинформировать рынок и местные власти о возможных проблемах. Господин Цепов добавил, что изменения «кардинально ни на чем не скажутся», так как требования к сертификации оборудования уже прописаны в федеральном законодательстве.

Однако членам Рекламного совета было неясно, зачем в таком случае нужно дублировать федеральные нормы. «Это ничего не дает: правила установки рекламных конструкций содержат отсылки к федеральным требованиям. Кроме того, сама методика ограничений помех по ГОСТ носит рекомендательный характер и может меняться. Столь волатильные поправки нельзя включать в региональное или муниципальное законодательство», – сообщила доктор юридических наук Марина Баранова. Она опасаестя, что требование о соответствии оборудования ГОСТу может стать основным условием для участия в торгах на установку таких рекламных конструкций.

Агентства боятся, что поправки повлекут за собой дополнительные затраты. «Это большой риск для бизнеса, поскольку рекламные экраны стареют. Элементы оборудования могут со временем выйти из строя и начать создавать помехи», – заметил соучредитель ООО «Интроник» Артем Морозов. Также неясно, что делать, если помехи будет создавать новое оборудование. В этом случае ФСО предлагает воспользоваться гарантийными обязательствами поставщика, однако гарантия на экраны действует два года, а средний срок их эксплуатации – десять лет. В случае создания помех спецсвязи владельцам экранов придется менять оборудование за собственный счет, а мэрия будет вправе отозвать разрешение на их установку. Наконец, в предлагаемых поправках не были учтены сроки устранения нарушений, отметил директор рекламного агентства «Рекстар» Сергей Пономарев. «Моментально отключить экран не получится: ежечасно на них демонстрируются десятки роликов, и заказчики выставят огромные неустойки и штрафы, если мы нарушим условия оговоренной трансляции», – подчеркнул он. Все это влечет для отрасли неконтролируемые риски, а лояльность ФСО может смениться жесткими санкциями, предположил директор ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый.

Председатель Рекламного совета Сергей Стешов пообещал вынести вопрос в Торгово-промышленную палату РФ, так как правила регулирования рынка должны быть едины для всех регионов. В итоге участники рынка и представители ФСО решили на федеральном уровне обсудить создание единого технического регламента для мультимедийных билбордов. К работе также пообещали привлечь экспертов Роскомнадзора.

Роман Рыскаль