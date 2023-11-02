Путин поручил сократить обучение в вузах для выпускников колледжей с такими же специальностями

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Президент Владимир Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников колледжей. Однако это касается только тех случаев, когда профиль обучения в ВУЗе остается тем же, что и в колледже.

«Министерству науки и высшего образования РФ проработать вопросы: установления сокращенных сроков обучения по образовательным программам высшего образования для выпускников профессиональных образовательных организаций при соблюдении профильности получаемого высшего образования»,— поручил президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета (цитата по сайту Кремля).

В частности, предлагается применить «принципы дуальности» при реализации образовательных программ высшего образования после второго года обучения.

Президент также поручил Минобрнауки и Минтруду увеличить квоту приема на целевое обучение на уровне до 90% общего объема такой квоты в интересах отдельного работодателя. Кроме того, президент поручил сделать обучение по программам колледжей соответствующим потребностям экономики конкретного региона, в котором учится студент.

Минобрнауки должно представить отчет до 25 декабря 2023 года.

О конкуренции колледжей с вузами — в публикации «Ъ» «Среднее высшего».

Анастасия Ларина