Координатор покушения на Олега Царева в Ялте работал в санатории политика
Задержанный 46-летний координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева специально устроился на работу в санаторий Кирова в Ялте, гендиректором и совладельцем которого является политик и на территории которого он проживал. Об этом задержанный сообщил на допросе, видео которого распространила ФСБ России.
Он отметил, что в январе 2023 года для подготовки покушения его завербовали сотрудники СБУ. В феврале для получения информации о передвижениях господина Царева мужчина устроился работать в санаторий Кирова. Он собирал информацию о передвижении и местонахождении политика, а также подбирал место для хранения оружия.
ФСБ РФ перехватила переговоры с агентом СБУ и опубликовала их уже после покушения. В них сотрудник СБУ заверял мужчину, что операция пройдет нормально и к нему вопросов не возникнет.
Покушение на политика было совершено в ночь с 26 на 27 октября в Ялте. Неизвестный дважды выстрелил в Олега Царева. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Ранее задержанный сотрудниками ведомства координатор дал признательные показания.
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