Суд в Нижнем Новгороде решил выдворить семью мигрантов после конфликта в школе

Суд решил выдворить за нарушения миграционного законодательства семью 41-летнего азербайджанца: его самого, жену и троих детей, сообщило нижегородское управление МВД. Речь идет об Анаре Бахышове, его сыновья-подростки Саид и Сеид стали участниками конфликта, проиcшедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе №76. На видео сняли, как один из сыновей в коридоре издевается над другим школьником и бьет его. После того как ролик широко разошелся по соцсетям, подростки были задержаны сотрудниками ФСБ, а вся семья Анара Бахышова принесла публичные извинения за поведение сына.

При проверке полицейские установили, что отец нарушил правила миграционного учета РФ, а его 34-летняя супруга Эллада Нифталийева уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания. В отношении обоих были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Родители были оштрафованы и до процедуры выдворения из России помещены в полицейский Центр временного содержания иностранных граждан. Их детьми, а кроме двоих сыновей у мигрантов есть трехлетняя дочь, занялись органы соцзащиты. Депортацию семьи будет осуществлять служба судебных приставов.

Роман Кряжев, Нижний Новгород