Путин подписал указ о развитии природоподобных технологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план развития природоподобных технологий. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помимо подготовки плана развития Владимир Путин поручил «создать передовую научную инфраструктуру, сформировать кадровые ресурсы и провести научные исследования» в этой сфере. Руководить проведением научных исследований в области природоподобных технологий будет Национальный исследовательский центр Курчатовский институт.

Согласно указу, правительству необходимо провести оценку этой отрасли в России и определить объем, а также источники финансирования для реализации плана развития.

Концепция «природоподобия» основана на копировании природы в развитии современных технологий. Первый в мире комплекс по изучению этой сферы появился в 2009 году в Курчатовском институте.

Выступая на 70-й Генеральной ассамблее ООН в 2015 году, Владимир Путин заявил, что природоподобные технологии «не наносят урона окружающему миру» и позволяют «восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой». В 2018 году российский президент уже подписывал указ о развитии природоподобных технологий, в котором ответственным за исследования также назначил Курчатовский институт.

Петр Бузлаев