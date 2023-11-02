Стойка регистрации в стиле русских сказок открылась в аэропорту Петербурга

2 ноября в аэропорту Пулково открылась информационная стойка, оформленная по мотивам русских сказок. Она представляет собой избушку, где путешественников встречают сотрудницы аэропорта в кокошниках.

Инфостойка находится в зоне регистрации на третьем этаже. Здесь находятся фигура Бабы-Яги и Летучий корабль. Для пассажиров с собаками предусмотрена «инфонора» — место для питомцев. Стойку регистрации дополняет фотозона. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что новый дизайн, вдохновленный русским фольклором, станет визитной карточкой терминала.

«Стойка информации — один из ключевых элементов в аэропорту. Она помогает ориентироваться в терминале. Яркое оформление в сказочном стиле привлечет внимание пассажиров и создаст атмосферу праздника, что поможет улучшить настроение и снизить стресс у путешественников. Аналогов такой зоны нет в России и мире»,— сказала Юлия Коробова, технический директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково прогнозируют рост пассажиропотока до 20 млн пассажиров к концу 2023 года.

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Анастасия Захарова