В Петербурге увеличили предельные цены на техосмотр автомобиля

В 2024 в Санкт-Петербурге вырастут предельные цены на проведение техосмотра транспортных средств. Тарифы вырастут в среднем на 10%. Документ с ценами опубликован на сайте правительства Петербурга.

С января максимальный тариф на техосмотр легкового автомобиля составит 1730 руб. (против 1540 руб. сейчас), для мотоцикла — 577 руб. (сейчас — 515 руб.). Цены были рассчитаны методом индексации с учетом накопленного уровня инфляции за 2022 года (11,92%).

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», в конце декабря 2022 предельные цены подняли сразу на 75%. До этого они сохранялись на одном уровне с 2012 года.

С декабря 2022 года техосмотр обязателен для грузовиков, такси и автобусов. Частным владельцам автомобилей необходимо проводить техосмотр, если машина старше четырех лет, при постановке на учет и перерегистрации, а также при внесении изменений в конструкцию автомашины.

Подробнее о росте цен на техосмотр — в материале «Ъ-СПб» «Техосмотр потяжелел».

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