Техосмотр потяжелел

Смольный впервые с 2011 года изменил максимальный размер платы за техосмотр транспортных средств. В 2023 году он увеличится на 75,2% и станет одним из самых высоких в стране. Эксперты прогнозируют рост издержек для пассажирских и грузовых перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 января плата за техосмотр легковых автомобилей увеличится с 881 до 1543,59 рубля

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ С 1 января плата за техосмотр легковых автомобилей увеличится с 881 до 1543,59 рубля

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство Санкт-Петербурга установило предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2023 год. В соответствии с постановлением № 1243, вступающим в силу с 1 января, плата за техосмотр мотоциклов увеличится с 294 до 515,11 рубля, легковых автомобилей — с 881 до 1543,59 рубля, автобусов массой до 5 тонн — с 1586 до 2778,82 рубля, более 5 тонн — с 1909 до 3344,74 рубля. Максимальная стоимость техосмотра грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны составит 1646,97 рубля (в настоящее время — 940 рублей), от 3,5 до 12 тонн — 3241,37 рубля, более 12 тонн — 3498,93 рубля. Плата за ТО прицепов установлена в размере от 1286,04 до 2263,7 рубля в зависимости от массы.

В пресс-службе комитета по тарифам «Ъ-СПб» пояснили, что в настоящее время в Петербурге действует предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств, который установлен постановлением правительства города от 29.12.2011 № 1777, и он не изменялся с 2012 года. Приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 489/22 утверждена новая методика расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра. В соответствии с пунктом 11 документа, расчет предельного размера платы за проведение ТО на 2023 и 2024 годы осуществляется методом индексации с учетом накопленного уровня инфляции ранее установленного предельного размера платы за проведение ТО (год, предшествующий году расчета), введенного в действие соответствующим постановлением регулятора субъекта Российской Федерации. «Поэтому размер платы за проведение ТО на 2023 год рассчитан методом индексации с учетом накопленного уровня инфляции установленного в 2012 году предельного размера платы, с темпом роста 75,21%»,— уточнили в комитете.

Согласно той же методике ФАС, для всех субъектов РФ минимальный размер платы за проведение ТО для мотоциклов установлен в размере 321 рубля, легковых автомобилей — 913 рублей, для автобусов — 1,56–1,88 тыс. рублей, для грузовиков — 0,9–1,96 тыс. рублей. По официальным данным, ранее проанализированным “Ъ”, большинство регионов установило размер платы на минимальном уровне, в том числе и Москва, где она также не повышалась в течение десяти лет. В Ленинградской области тоже пошли по пути индексации, однако рост платы составит 8,39% к 2021 году, а максимальный размер платы за ТО вырастет с нынешних 990 до 1073 рублей.

С декабря техосмотр является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Частные автовладельцы должны проводить ТО, если автомобиль старше четырех лет, при постановке на учет и перерегистрации, а также при внесении изменений в конструкцию автомашины.

Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев прогнозирует, что установленные в городе максимальные значения платы за техосмотр прежде всего могут негативно сказаться на финансовом состоянии пассажирских перевозчиков и компаний — владельцев крупных грузовых автопарков. По мнению главного редактора интернет-портала TransportSPb Владислава Булгакова, рост платы за техосмотр добавит не более 2% к расходам транспортных компаний. «Все же основные затраты у них — это фонд оплаты труда, топливо и амортизация подвижного состава»,— отмечает эксперт.

Заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Домтрансавто» (одна из четырех городских частных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам) Евгений Старшинов сказал «Ъ-СПб», что в настоящее время экономисты компании анализируют то, как повышение платы за техосмотр отразится на рентабельности перевозок, и пока воздержался от официального комментария с оценкой принятого постановления.

Вячеслав Калашников