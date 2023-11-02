Садоводы попросили Минпромторг смягчить критерии отбора яблок для ритейла

Садоводческие предприятия направили в Минпромторг письмо с просьбой изменить критерии оценки качества яблок для поставок в торговые сети, чтобы цены на них не выросли на фоне меньших урожаев из-за погодных условий. Наиболее вероятен рост цен на сорта Granny Smith и Golden.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Такая просьба содержится в коллективном обращении трех союзов садоводов (Краснодарского края, Дагестана и Крыма) и Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края. Письмо адресовано вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову.

«В связи с негативными погодными условиями в текущем году, повлиявшими на созревание яблока сортов Granny Smith и Golden, хозяйства Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан получили при сборе большой объем урожая с наличием ярко выраженного румянца и "загара" на поверхности плода»,— говорится в письме.

Садоводы отмечают, такая особенность сорта не влияет на его потребительские свойства и вкусовые качества. Если Минпромторг не перестанет считать такие дефекты «нестандартом» для ритейла, торговые сети будут вынуждены реализовывать товар по более высоким ценам, что приведет к снижению потребления сорта в сетевой рознице.

В октябре гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков говорил «Интерфаксу», что валовой сбор плодов в Краснодарском крае в этом сезоне снизится на 20% по сравнению с показателем 2022 года. На это повлияли холодная весна, дожди в первой половине лета, а также засуха во второй половине.

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Анастасия Ларина