Заволжский «Росалит» требует с петербургского завода Hyundai 180 млн рублей

Производитель алюминиевого литья и деталей ООО «Литейный завод "Росалит"» (Заволжье Нижегородской области, входит в Sollers) пытается взыскать с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС» (управляет заводом Hyundai в Санкт-Петербурге) 177,8 млн руб. расходов на создание производства компонентов для автомобилей Hyundai и Kia. Соответствующий иск заволжский завод подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает «Ъ-СПб».

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За счет модернизации оборудования на «РосАЛите» планировалось выпускать детали для двигателей, в частности — нижних частей блока цилиндров для двигателей Hyundai Nu 2.0. В новое производство мощностью 180 тыс. изделий в год Sollers готовился вложить около 400 млн руб. Часть средств на реализацию проекта «РосАЛит» получил в виде льготного займа в размере 323 млн руб. от Фонда развития промышленности.

Очередное заседание по делу назначено на 19 декабря.

Людмила Аристова