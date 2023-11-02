Поставщик комплектующих требует от завода Hyundai почти 180 млн рублей

ООО «Литейный завод "РосАЛит"» (г. Заволжье Нижегородской области, входит в Sollers) подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС» (ХММР) на сумму 177,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Предприятие намерено взыскать с автопроизводителя расходы на создание производства деталей для двигателей, предназначенных для автомобилей Hyundai и Kia.

Литейный завод планировал инвестировать около 400 млн рублей в приобретение автоматизированного комплекса на базе машины литья и высокопроизводительных обрабатывающих центров. После модернизации производство готово было выпускать до 180 тыс изделий, в частности — нижних частей блока цилиндров для двигателей Hyundai Nu 2.0. Часть средств на реализацию проекта «РосАЛит» получил в виде льготного займа в размере 323 млн рублей от Фонда развития промышленности.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечено ООО «Хендэ Виа Рус» (завод по производству двигателей). Очередное заседание по делу назначено на 19 декабря.

Вячеслав Калашников

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