В Башкирии снимут мультфильм об участнике СВО, известном как «Безбашенный Фанис»

Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова заключила два контракта общей стоимостью 3,6 млн руб., связанные с производством анимационного фильма об истории жизни и подвига добровольца российской армии Фаниса Хусаинова, «которого сослуживцы знали как ''Безбашенного Фаниса''».

Оба договора подписаны с предпринимателем Дамиром Мухаметьяровым. Исполнитель должен будет провести подготовку к производству анимационной ленты, а также создать мультфильм под рабочим названием «Безбашенный».

Доброволец из Башкирии Фанис Хусаинов, служивший в батальоне «Барс 17», стал известен тем, что вступил в бой с семью бойцами ВСУ, захватил пленного и угнал украинский бронетранспортер. В январе стало известно о его гибели.

Дамир Мухаметьяров — режиссер анимационного фильма «Урал-батыр и царство Самрау», созданного на средства гранта главы Башкирии. Мультфильм презентовали в 2020 году.

Наталья Балыкова

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