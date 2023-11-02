В Воронежской области в 2022 году снизился уровень автомобилизации населения

По итогам 2022 года количество легковых автомобилей на тысячу жителей Воронежской области составило 362,4, по итогам 2021-го — 363,9. Регион стал единственным в Черноземье, где показатель снизился. Это следует из данных Росстата.

В Белгородской области количество машин на тысячу человек за год увеличилось с 331,1 до 336,3, в Курской — с 326 до 329,5. В Липецкой области по итогам 2021 года на тысячу жителей насчитывалось 382,2 легковушки, по итогам 2022-го — 389,7, в Орловской области — 346,1 и 350,3 соответственно. В Тамбовской области количество легковых автомобилей выросло с 376,7 до 387,3.

В целом по Центральному федеральному округу (ЦФО) число автомобилей на тысячу человек снизилось с 329,3 до 317,8, в России — с 327,6 до 326,9.

По данным Росстата, Липецкая и Тамбовская области входят в пятерку регионов ЦФО по наибольшему количеству машин на тысячу жителей. Первую строчку в рейтинге занимает Тверская область (407,6), вторую — Рязанская (399,6). После Липецкой и Тамбовской областей пятерку замыкает Тульская область с результатом в 372,4 легковушки. В Москве на тысячу человек приходится 282,3 автомобиля, в Московской области — 323,1.

О том, как в Воронеже готовятся к эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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