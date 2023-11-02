Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождению

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий отправлять на экспорт сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к месторождениям. Документ опубликован на портале правовой информации.

В начале июня принять такой законопроект предложил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В качестве примера он привел среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» на Балтике. Из-за того что проект не был привязан к месторождению, НОВАТЭК был вынужден заключить для экспорта комиссионный договор с «Газпром экспортом».

Принятый закон, который вступит в силу через десять дней, позволяет экспортировать СПГ без привязки к участкам недр федерального значения. Лицензии на эти недра предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

Теперь экспорт СПГ разрешен юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт. При этом более половины уставного капитала в таких проектах, согласно закону, должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться такой же долей в капитале экспортеров.

Второе условие для разрешения экспорта СПГ — реализация этими юрлицами инвестпроектов, которые входят в отраслевые документы стратегического планирования в сфере энергетики. Такой инвестпроект должен предусматривать создание объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.

Ранее право на экспорт СПГ было у «Газпрома» и компаний с госучастием более 50%, реализующих проекты СПГ с морских месторождений или в рамках соглашений о разделе продукции. НОВАТЭК экспортировал СПГ на основе права пользователя участка недр.

Согласно распоряжению правительства от 2014 года, экспортировать СПГ могли «Газпром», «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть» и «дочки» НОВАТЭКа — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3».

Подробнее — в материале «НОВАТЭК будет сжижать свое».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...