Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождению

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий отправлять на экспорт сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к месторождениям. Документ опубликован на портале правовой информации.

В начале июня принять такой законопроект предложил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В качестве примера он привел среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» на Балтике. Из-за того что проект не был привязан к месторождению, НОВАТЭК был вынужден заключить для экспорта комиссионный договор с «Газпром экспортом».

Принятый закон, который вступит в силу через десять дней, позволяет экспортировать СПГ без привязки к участкам недр федерального значения. Лицензии на эти недра предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

Теперь экспорт СПГ разрешен юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт. При этом более половины уставного капитала в таких проектах, согласно закону, должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться такой же долей в капитале экспортеров.

Второе условие для разрешения экспорта СПГ — реализация этими юрлицами инвестпроектов, которые входят в отраслевые документы стратегического планирования в сфере энергетики. Такой инвестпроект должен предусматривать создание объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.

Ранее право на экспорт СПГ было у «Газпрома» и компаний с госучастием более 50%, реализующих проекты СПГ с морских месторождений или в рамках соглашений о разделе продукции. НОВАТЭК экспортировал СПГ на основе права пользователя участка недр.

Согласно распоряжению правительства от 2014 года, экспортировать СПГ могли «Газпром», «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть» и «дочки» НОВАТЭКа — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3».

Подробнее — в материале «НОВАТЭК будет сжижать свое».

Анастасия Ларина