Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как изменятся зарплаты военных и силовиков в 2023 и 2024 годах

С 1 октября 2023 года зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств выросли на 10,5%. Это стало самым большим повышением окладов данной категории бюджетников за последние несколько лет: с 2018 года рост составлял по 3,7–4% в год.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кто получил дополнительные деньги

Планы по повышению зарплат военных и силовиков анонсировал в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин: «В ближайшие два года общая сумма их (военных.— “Ъ”) денежного содержания будет расти темпами по 9% в год, тем самым мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы».

28 июня 2023 года на сайте правительства РФ появилось постановление, согласно которому размер окладов по воинским должностям контрактников и срочников будет повышен на 10,5%. Отмечается, что ежемесячная зарплата участников специальной военной операции после индексации составит минимум 210 тыс. руб.

Кроме того, индексации подлежали зарплаты служащих Росгвардии, МВД, ФСИН, сотрудников противопожарной службы, таможенников и начальствующего состава фельдъегерской связи. До этого в последний раз зарплаты силовиков повышались 1 октября 2022 года. Тогда правительство постановило увеличить оклады военным на 4%.

Индексация пенсий

С 1 октября 2023 года были проиндексированы и военные пенсии. Соответствующий закон был принят Госдумой в 2022 году. Согласно пояснительной записке к документу, уже этой осенью размер средней пенсии по линии Минобороны вырастет до почти 42 тыс. руб. Кроме того, с 1 ноября военные пенсионеры, призванные в ряды ВС РФ по мобилизации или заключившие контракт, будут получать компенсацию военной пенсии. Ее размер составит 100%. Уточняется, что для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды вооруженных сил в рамках мобилизации — с 21 сентября 2022 года.

Льготы положены военным и членам их семей

В 2023 году для военнослужащих и их семей предполагаются ежемесячные доплаты к окладу:

— за выслугу лет — от 10% до 40% от оклада (10% при службе от 2 лет, 40% — при службе от 25 лет);

— за квалификационную категорию — от 5% до 30%;

— за работу с гостайной — до 25%;

— за особые условия, например при службе на кораблях, в десанте, за командование — до 100%;

— за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время,— до 100%;

— за особые достижения на службе — до 100%;

— за эффективное и добросовестное исполнение обязанностей — до 25%;

— за работу на Крайнем Севере, в отдаленных районах, пустынных или безводных местностях — от 15% до 100%.

Участники СВО имеют статус ветеранов боевых действий и могут претендовать на соответствующие льготы. Также ветеранами будут считаться участвующие в СВО пограничники и гражданский персонал, а также те, кто записался добровольцем.

В свою очередь, получившие ранения добровольцы наравне с остальными военными смогут претендовать на статус инвалида боевых действий. Служащим в зоне СВО полагается денежная поддержка в случае ранения. Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», за легкие ранения мобилизованным положено 74,2 тыс. руб., а за тяжелое ранение — 296,8 тыс. руб.

Ветераны боевых действий и члены их семей получат компенсацию 50% от оплаты услуг ЖКХ. В льготу включены услуги по управлению жилым домом, взносы на капремонт и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Также ветеранов освободят от налога на часть имущества: одну квартиру, один дом или один гараж и от земельного налога на участок в шесть соток. Но за более крупные участки налог придется заплатить.

Будет ли индексация зарплат в 2024 году

Правительство РФ приняло решение пропустить индексацию оплаты труда в 2024 году для ряда категорий бюджетников, в число которых входят и военнослужащие. Это следует из пояснительной записки к законопроекту №448563-8.

Поэтому после октябрьского повышения зарплат 2023 года следующее увеличение окладов произойдет только в 2025 году. В правительстве считают, что такая мера позволит оптимизировать бюджетные расходы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...