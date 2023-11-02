Как изменятся зарплаты военных и силовиков в 2023 и 2024 годах

С 1 октября 2023 года зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств выросли на 10,5%. Это стало самым большим повышением окладов данной категории бюджетников за последние несколько лет: с 2018 года рост составлял по 3,7–4% в год.

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Кто получил дополнительные деньги

Планы по повышению зарплат военных и силовиков анонсировал в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин: «В ближайшие два года общая сумма их (военных.— “Ъ”) денежного содержания будет расти темпами по 9% в год, тем самым мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы».

28 июня 2023 года на сайте правительства РФ появилось постановление, согласно которому размер окладов по воинским должностям контрактников и срочников будет повышен на 10,5%. Отмечается, что ежемесячная зарплата участников специальной военной операции после индексации составит минимум 210 тыс. руб.

Кроме того, индексации подлежали зарплаты служащих Росгвардии, МВД, ФСИН, сотрудников противопожарной службы, таможенников и начальствующего состава фельдъегерской связи. До этого в последний раз зарплаты силовиков повышались 1 октября 2022 года. Тогда правительство постановило увеличить оклады военным на 4%.

Индексация пенсий

С 1 октября 2023 года были проиндексированы и военные пенсии. Соответствующий закон был принят Госдумой в 2022 году. Согласно пояснительной записке к документу, уже этой осенью размер средней пенсии по линии Минобороны вырастет до почти 42 тыс. руб. Кроме того, с 1 ноября военные пенсионеры, призванные в ряды ВС РФ по мобилизации или заключившие контракт, будут получать компенсацию военной пенсии. Ее размер составит 100%. Уточняется, что для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды вооруженных сил в рамках мобилизации — с 21 сентября 2022 года.

Льготы положены военным и членам их семей

В 2023 году для военнослужащих и их семей предполагаются ежемесячные доплаты к окладу:

— за выслугу лет — от 10% до 40% от оклада (10% при службе от 2 лет, 40% — при службе от 25 лет);

— за квалификационную категорию — от 5% до 30%;

— за работу с гостайной — до 25%;

— за особые условия, например при службе на кораблях, в десанте, за командование — до 100%;

— за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время,— до 100%;

— за особые достижения на службе — до 100%;

— за эффективное и добросовестное исполнение обязанностей — до 25%;

— за работу на Крайнем Севере, в отдаленных районах, пустынных или безводных местностях — от 15% до 100%.

Участники СВО имеют статус ветеранов боевых действий и могут претендовать на соответствующие льготы. Также ветеранами будут считаться участвующие в СВО пограничники и гражданский персонал, а также те, кто записался добровольцем.

В свою очередь, получившие ранения добровольцы наравне с остальными военными смогут претендовать на статус инвалида боевых действий. Служащим в зоне СВО полагается денежная поддержка в случае ранения. Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», за легкие ранения мобилизованным положено 74,2 тыс. руб., а за тяжелое ранение — 296,8 тыс. руб.

Ветераны боевых действий и члены их семей получат компенсацию 50% от оплаты услуг ЖКХ. В льготу включены услуги по управлению жилым домом, взносы на капремонт и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Также ветеранов освободят от налога на часть имущества: одну квартиру, один дом или один гараж и от земельного налога на участок в шесть соток. Но за более крупные участки налог придется заплатить.

Будет ли индексация зарплат в 2024 году

Правительство РФ приняло решение пропустить индексацию оплаты труда в 2024 году для ряда категорий бюджетников, в число которых входят и военнослужащие. Это следует из пояснительной записки к законопроекту №448563-8.

Поэтому после октябрьского повышения зарплат 2023 года следующее увеличение окладов произойдет только в 2025 году. В правительстве считают, что такая мера позволит оптимизировать бюджетные расходы.