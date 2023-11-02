Петербург признали газомоторной столицей России

Санкт-Петербург признали регионом России, который наиболее активно внедряет использование природного газа. На XII Петербургском международном газовом форуме состоялась церемония награждения номинантов рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, первую строчку занял Петербург, сообщает пресс-центр «Газпром газомоторное топливо».

Регионы оценивались по объему потребления газомоторного топлива, развитости инфраструктуры газовых заправок и ее загруженности, эффективности господдержки рынка и динамике потребления газомоторного топлива. Впервые в этом году учитывался экологический эффект от применения метана, который заключается в сокращении выбросов парниковых газов. В числе преимуществ Петербурга оказалось большое количество машин такси на газу, доступность переоборудования частных автомобилей и постепенный переход общественного транспорта на газ.

Выступая с приветственным словом на пленарном заседании форума, губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург последовательно работает над увеличением объема использования природного газа. По его словам, на газ уже переведено 75% автобусного парка города. В этом году будет завершен перевод угольных и мазутных котельных на газ и другие экологичные виды топлива.

XII Петербургский международный газовый форум будет работать в петербургском «Экспофоруме» до 3 ноября.

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