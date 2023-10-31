В петербургском «Экспофоруме» открылся международный газовый форум

Двенадцатый Санкт-Петербургский международный газовый форум открылся 31 октября в «Экспофоруме». Мероприятия форума продлятся до 3 ноября.

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Форум, который входит в пятерку самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли, посвящен развитию российского газового рынка и мировым тенденциям развития газовой промышленности. В нем примут участие более 500 компаний, среди которых «Газпром», Концерн ВКО «Алмаз — Антей», «Ростелеком», ГК «Росатом». Среди участников выставочной программы: Трубная металлургическая компания, Загорский трубный завод, «Уральская сталь», «Тяжпрессмаш», «КриоГаз», Салаватский катализаторный завод, «Турбулентность-ДОН», Автомобильный завод «Урал» и др. Свои стенды представят компании из Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции, Италии и Республики Беларусь.

В рамках форума пройдут около 80 мероприятий различных форматов: круглые столы, конференции, заседания. На площадках форума будут работать зоны подписаний соглашений, на которых участники смогут публично зафиксировать успешное сотрудничество с деловыми партнерами и обеспечить широкое освещение церемонии подписания в СМИ. Главным событием форума станет пленарное заседание «Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития», которое состоится 1 ноября.

ПМГФ-2023 проходит при поддержке Минпромторга России, Министерства энергетики и правительства Санкт-Петербурга. В 2022 году в форуме приняли участие более 17 тыс. делегатов из 52 стран.

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