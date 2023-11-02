Правительство согласовало продление автомагистрали М-12 до Тюмени

Трасса М-12 Москва—Казань будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 «Восток». В сентябре о строительстве дополнительного участка автомагистрали до Екатеринбурга и Тюмени заявлял президент России Владимир Путин.

«Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 ''Восток''. Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин»,— сообщили в пресс-службе правительства.

В материале сказано, что в официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен именоваться как «Москва—Казань—Екатеринбург—Тюмень». В состав автомагистрали войдут участки дорог М-7 «Волга» Казань—Дюртюли, Дюртюли—Ачит, Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга и Р-351 Екатеринбург—Тюмень. Существующей трассе «Восток» в Хабаровском крае дадут новое название.

Работы по продлению магистрали, как уточнили в правительстве, в основном связаны с реконструкцией уже построенных дорог. В кабинете министров ожидают, что М-12 «Восток» заработает полностью в 2024 году.

В пресс-службе добавили, что открытие М-12 «Восток» станет частью федерального проекта по созданию международного транспортного коридора «Европа—Западный Китай». 8 сентября участок трассы от Москвы до Арзамаса открыл Владимир Путин. В декабре 2023 года власти обещают запустить движение до Казани.

Подробнее — в тексте «Ъ» «М-12 набирает скорость».

Петр Бузлаев