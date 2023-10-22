М-12 набирает скорость

Госкомпания «Автодор» предупредила о возможном появлении дорожных камер на трассе М-12. Пока она остается единственной автодорогой в России, где на протяжении более 400 км не встретить ни одного комплекса автоматической фиксации нарушений. Одновременно «Автодор» не исключает и повышения скоростного лимита на М-12 — с 110 до 130 км/ч. Для этого госкомпании надо урегулировать ряд юридических вопросов, в частности повысить категорийность автодороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Автодор» в пятницу представил интервью главы госкомпании Вячеслава Петушенко, в ходе которого тот рассказал о перспективах развития трассы М-12 «Восток». Сейчас, напомним, дорога работает в платном режиме на участке Москва—Арзамас протяженностью 415 км. До конца года ожидается открытие проезда по трассе вплоть до Казани.

Пока трасса «Восток» остается единственной автодорогой в России, где на протяжении более 400 км не встретить ни одного комплекса автоматической фиксации нарушений. Господин Петушенко не исключил их появления.

«Все зависит от нас, водителей, как мы будем соблюдать ПДД,— сказал он.— Если будем безобразничать, будет расти количество ДТП, в том числе со смертельными случаями, то будем камеры ставить. Как будем ездить, так и будем управлять этой дорогой».

Одновременно Вячеслав Петушенко не исключил, что разрешенная скорость движения на М-12 будет увеличена — с 110 до 130 км/ч. Впрочем, конкретных сроков не объявлено. Господин Петушенко лишь привел в пример М-11: летом там разрешено разгоняться до 130 км/ч, зимой устанавливается ограничение 110 км/ч.

«На скоростных дорогах можно обойтись без камер,— считает член общественного совета МВД России, автоэксперт Игорь Моржаретто.— Контроль нужен для предотвращения ДТП, но опыт эксплуатации скоростных дорог показывает, что на них аварийность вдвое ниже, чем на обычных трассах. В первую очередь благодаря высокому уровню технической обеспеченности — освещению, развязкам, разделительным барьерам, отсутствию пешеходных переходов».

Аварийность на М-12 будет расти вместе с ростом трафика, это естественный процесс, так происходило ранее на других автотрассах, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. На данный момент динамику числа ДТП объективно оценить сложно: в течение всего 2023 года открывались разные участки дороги, а статистика ведется единая по всей трассе. По данным ГИБДД, в январе на М-12 зафиксировано 5 ДТП без погибших, в марте — 14 с 2 погибшими, в мае — 18 с 7 погибшими, в июле — 25 с 9 погибшими, в августе — 35 ДТП с 10 погибшими, в сентябре — 36 ДТП с 11 погибшими. В текущей конфигурации — от МКАД до Арзамаса — трасса работает лишь с 8 сентября.

«Камеры на М-12 рано или поздно появятся»,— уверен господин Шкуматов. При этом, если госкомпания установит скоростной режим 130 км/ч, комплексы дискомфорта для водителей не создадут, считает эксперт, потому что по факту большая часть водителей это ограничение превышает редко.

Этот тезис подтверждает и господин Моржаретто: на скоростных магистралях основной поток движется, как правило, не быстрее 120–140 км/ч, за исключением отдельных «летунов». «Так всем комфортно, никто это не контролирует»,— отмечает он.

Господин Шкуматов добавляет, что большинство водителей на фоне роста цен на бензин и тарифов за проезд (на М-12 до Арзамаса цена составляет 2,8 тыс. руб. для легковых авто) стали гораздо тщательнее считать деньги: ехать быстрее 110–130 км/ч накладно — выходит дороже из-за высокого расхода топлива. Таким образом, вся полученная за счет высокой скорости экономия времени «сгорает» на заправках. Игорь Моржаретто считает, что 130 км/ч на М-12 ставить пока рано, «надо посмотреть, как трасса будет эксплуатироваться на 110 км/ч, не будет ли большого числа ДТП и так далее». «Давайте 110 "раскатаем", потом посмотрим на 130»,— говорил в сентябре и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Действующие ПДД, напомним, разрешают владельцам дорог повышать предельную скорость на участках дорог до 130 км/ч при установке знака 5.1 «Автомагистраль» на зеленом фоне. Согласно официальной классификации, закрепленной в ГОСТе, к автомагистралям относятся дороги наивысшей категории 1А, в то время как М-12 изначально проектировалась и относится к более низкой категории 1B (основные отличия — в геометрии поворотов и перепадах высот). По этой причине формально она считается не автомагистралью, а «скоростной дорогой», как МКАД: применяемые на ней знаки выполнены на синем фоне. Источники “Ъ” подтверждают, что «Автодору» нужно будет каким-то образом поменять категорию трассы, чтобы на ней можно было разгоняться до 130 км/ч.

Иван Буранов