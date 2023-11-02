Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Турции ужесточили требования для аренды жилья туристам

В Турции арендодатели, желающие сдать в аренду туристам жилое помещение на срок менее ста дней, теперь должны получить специальную лицензию и согласие всех собственников здания. За сдачу жилья на короткий срок без лицензии их ждет штраф. Постановление опубликовано в печатном органе правительства Resmi Gazete.

После получения лицензии на входе в помещение будет вывешена специальная табличка. Новые правила также запрещают сдавать жилье, арендуемое у владельца лицензии, третьим лицам от своего имени. Для тех, кто сдает жилье без лицензии, предусмотрен административный штраф в размере 100 тыс. турецких лир ($3,5 тыс.) за каждое помещение.

После этого штрафа нарушителям дадут 15 дней, чтобы получить лицензию. Если они и тогда не получат лицензию, на них снова наложат штраф, уже в размере 500 тыс. лир ($17,6 тыс.). Если в последующие 15 дней они не получат лицензию, будет наложен штраф в размере 1 млн турецких лир ($35,3 тыс.).

Подробнее об отдыхе россиян в бархатный сезон — в материале «Уж небо скидками дышало».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...