Чиновники потратят более 1 миллиона рублей на сувениры с символикой Самары

Самарское МКУ «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» ищет подрядчика для изготовления сувенирной продукции с символикой Самары. Начальная цена контракта превышает один млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подрядчик подготовит и поставит в числе прочего наборы с ежедневником и ручкой в подарочной коробке, набор «Приятного чаепития», тарелки, кофейные чашки, куртки-дождевики, классические рубашки-поло, худи с рисунком, пледы, флешки и наборы с гаджетами. Кроме того, контракт предусматривает изготовление термосов с двумя кружками в чехле, bluetooth-колонок, пауэр банков, картин в сусальном золоте в коробке-складене, а также женских и мужских зонтов и зонтов-тростей.

Всего в списке значатся 27 наименований. Ранее стало известно о том, что чиновники потратят более одного млрд руб. на ремонт самарских дорог. Общая протяженность обновляемых участков составляет 42,7 км.

Георгий Портнов