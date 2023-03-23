В 2023 году чиновники потратят более 1 миллиарда рублей на ремонт самарских дорог

В Самаре в текущем году планируется уложить новый асфальтобетон по всей ширине автодорог общей протяженностью 42,7 км. В городе будет отремонтировано «картами» свыше 100 погонных м дорожного полотна на 42 объектах. Об этом сообщает самарская администрация.

«На это направляются бюджеты всех уровней. Общая сумма затрат составит свыше 1 миллиарда рублей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В числе прочего в текущем году будет отремонтировано покрытие в трамвайном междупутье на ряде перекрестков. В частности, в списке значатся пересечение ул. Клинической и Коммунистической, а также Пензенской и Владимирской.

Ранее стало известно о том, что в Самаре проведут гарантийный осмотр 150 участков дорог. Уже обнаружены дефекты на ул. Дачной.

Георгий Портнов