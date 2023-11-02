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Коммерсантъ FM
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X5 Group купила хабаровского ритейлера «Амба»

X5 Group объявила о покупке сети «Амба» в Хабаровском крае. В 71 объекте откроют магазины «Пятерочка». Общая торговая площадь составляет 49,1 тыс. кв. м.

43 магазина «Пятерочка» откроются в Комсомольске-на-Амуре, 14 — в Хабаровске, 14 — в крупных районных центрах. Все точки будут реконструированы и «заработают в современной концепции торговой сети "Пятерочка"» до конца первого квартала 2024 года.

Первые магазины «Пятерочка» появились в Хабаровском крае в марте 2023 года. К концу года X5 Group намерена открыть 100 точек.

О конкуренции продуктовых ритейлеров за площади — в материале «Ъ» «Торговля ищет место».

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