Торговля ищет место

В первом квартале этого года доля десяти крупных ритейлеров федерального уровня в общем объеме торговых площадей снизилась до 61% против почти 80% годом ранее. Самый меньший прирост площадей показал оператор сетей жестких дискаунтеров «Светофор» и «Маяк». Это нехарактерно в кризис, когда такой формат, напротив, пользуется у потребителей большой популярностью. Теперь федеральным сетям приходится конкурировать за торговую недвижимость с региональными игроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам первого квартала объем торговых площадей по всей России в целом у десяти крупных федеральных FMCG-ритейлеров составил 20,6 млн кв. м, следует из исследования Infoline. Таким образом, сейчас на долю таких сетей приходится 61% в общем объеме площадей, сократившись на 18,9 процентного пункта год к году. При этом в январе—марте этого года совокупный прирост торговой недвижимости всех сетей, включая региональные, по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличился на 1,36%, или на 460 тыс. кв. м, до 33,8 млн кв. м.

Так, снижение темпов прироста показал «Магнит»: без учета «Магнит Косметик» за январь—март этого года сеть увеличила торговые площади на 122 тыс. кв. м, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. У X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») этот показатель сократился в 1,2 раза, до 93,66 тыс. кв. м.

Mercury Retail Group («Красное & Белое», «Бристоль») снизила темп прироста площадей новых магазинов в 1,3 раза, до 49,6 тыс. кв. м. В первом квартале этого года самое заметное сокращение — в 2,2 раза, до 29,54 тыс. кв. м — у ГК «Торгсервис», оператора сети жестких дискаунтеров «Светофор» и «Маяк».

Резкое замедление роста торговых площадей у «Торгсервиса» началось еще в 2022 году, что связано с усилением конкуренции в формате жестких дискаунтеров и ограничениями бизнес-модели сети, у которой нет продукции под собственными торговыми марками при непостоянстве ассортиментной матрицы, считают в Infoline. В ГК «Торгсервис», как и в «Красное & Белое», на запрос “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что снижение прироста торговых площадей у крупных FMCG-ритейлеров в январе—марте может быть связано с переносом открытия новых магазинов на второй квартал. В этом году, по его словам, усилился тренд активного развития федеральных сетей в регионах, где ранее они не были представлены. Так, например, X5 Group и Mercury Retail Group сейчас пытаются активно осваивать рынки регионов Дальнего Востока.

В X5 Group сообщили “Ъ”, что до конца 2023 года планируют открыть около 1 тыс. жестких дискаунтеров «Чижик» и более 1,5 тыс. магазинов у дома. В «Магните» говорят, что также делают акцент на сети магазинов «у дома», дискаунтеров и дрогери. В Fix Price отмечают, что открывать новые магазины сети позволяют более благоприятные условия по аренде. Хотя в первом квартале ритейлер открыл 33,93 тыс. кв. м новых магазинов — примерно столько же было и годом ранее. По итогам 2023 года Fix Price намерен открыть 750 магазинов.

Сейчас активность по наращиванию торговой недвижимости больше проявляют региональные ритейлеры, говорит независимый консультант Ирина Болотова. Это подтверждается данными Infoline, согласно которым заметный прирост площадей новых магазинов показали две дальневосточные группы — «Невада» (сети «Самбери», «Самбери-экспресс», «Близкий» и пр.) и «Реми» («Реми», «Экономыч», «РемиСити»). В условиях ужесточения конкуренции с федеральными ритейлерами и продолжающейся экономии потребителей региональные сети также делают ставку на дискаунтеры, поясняет госпожа Болотова.

По оценке Infoline, торговые площади в целом всех ритейлеров по итогам 2023 года увеличатся еще на 2,3 млн кв. м, что сопоставимо с показателем 2022 года. По мнению Михаила Бурмистрова, в этом году крупные ритейлеры для увеличения числа магазинов активно будут проводить сделки по поглощению региональных игроков и выкупать обратно бизнес своих франчайзи.

Алина Савицкая