Госдолг Татарстана к концу года достигнет 129 млрд рублей

Государственный долг Татарстана на конец 2023 года составит 129 млрд руб. Об этом на заседании Госсовета сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Чиновник пояснил, что 123,8 млрд руб. из них составят кредиты из федерального бюджета. При этом он заверил, что все параметры договор нагрузки соответствуют требованиям федеральных властей, которые были уставлены при реструктуризации задолженности. «Мы все соблюдаем и все параметры выполняются,— сказал господин Гайзатуллин.

Как сообщал «Ъ-Казань», на 1 октября текущего года внутренний госдолг республики достигал 109,4 млрд руб.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"