Суд признал недействительной продажу «Здоровой фермы» группе «Черкизово»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Московской сетевой компании о признании недействительной сделки по продаже южноуральского агрохолдинга «Здоровая ферма» группе «Черкизово». В картотеке арбитражных дел указано, что 1 ноября суд принял решение удовлетворить требования истца полностью.

Аукцион по продаже «Здоровой фермы» состоялся в декабре прошлого года. Его победителем был признан входящий в группу «Черкизово» агрокомплекс «Михайловский». Покупатель приобрел 100% долей в уставных капиталах. ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы». Также в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам на 3,43 млрд руб. Сумма сделки составила 4,03 млрд руб.

В иске Московской сетевой компании «Михайловский» фигурировал в качестве одного из ответчиков наряду с банком «Траст», которому «Здоровая ферма» принадлежала ранее, и «Российский аукционный дом». Истец участвовал в трогах, но не выиграл их.

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